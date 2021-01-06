Tottenham Lig Kupası'nda finale rahat çıktı

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup yarı finalinde Tottenham, Championship ekibi Brentford'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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Tottenham Lig Kupası'nda finale rahat çıktı
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06 Ocak 2021 00:53
İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Tottenham, sahasında Brentford'u konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tottenham 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Sissoko'nun golüyle öne geçen Tottenham Hotspur ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Tottenham, 70. dakikada Son'un golüyle skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Dasilva kırmızı kart görerek Brentford'u 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Tottenham'ın galibiyetiyle son düdük çaldı.

Bu sonuçla Tottenham, finale yükselmeyi başardı. Championship ekibi Brentford ise elendi. Tottenham'ın finaldeki rakibi 6 Ocak tarihinde Manchester United - Manchester City maçının galibiyle belli olacak.



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