Tottenham, ilk 4'e kafayı uzattı

Tottenham, West Ham'ı konuk ettiği maçı 2 golle kazandı ve maç fazlasıyla ilk 4'e girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, ilk 4'e kafayı uzattı
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19 Şubat 2023 21:24
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Tottenham ile West Ham karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Emerson Royal ve 72. dakikada Son Heung-Min kaydetti.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Tottenham, puanını 42'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham, 20 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

Tottenham, gelecek hafta Chelsea'yi ağırlayacak. West Ham ise sahasında Nottingham Forest ile kritik bir maça çıkacak.

 

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