Tottenham, evinde Manchester City'yi 2 golle devirerek turladı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Tottenham, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi.



Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçta Tottenham, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 5'te Timo Werner ile 25'te Pape Sarr kaydetti. Manchester City'nin tek golünü ise 45+4'te Matheus Nunes attı.



Öte yandan Tottenham, Manchester City'nin bu sezonki namağlup serisini bitirdi.