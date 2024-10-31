Tottenham, evinde Manchester City'yi 2 golle devirerek turladı

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Tottenham, evinde Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, evinde Manchester City'yi 2 golle devirerek turladı
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31 Ekim 2024 01:12
Son güncelleme 31 Ekim 2024 01:22
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Tottenham, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçta Tottenham, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 5'te Timo Werner ile 25'te Pape Sarr kaydetti. Manchester City'nin tek golünü ise 45+4'te Matheus Nunes attı.

Öte yandan Tottenham, Manchester City'nin bu sezonki namağlup serisini bitirdi.
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