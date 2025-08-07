07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Tottenham'dan Barış Alper Yılmaz'a kanca

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper'in menajeri, yönetim ile görüştü ve İngiliz ekibi Tottenham'ın resmi teklifte bulunacağını söyledi.

07 Ağustos 2025 12:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiren Galatasaray'da transfer gündeminin yanında ayrılması gündeme gelen futbolcular var.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, yönetim ile görüştü ve Tottenham'ın Barış için resmi teklifte bulunacağını söyledi.

YÖNETİMLE BİR ARAYA GELDİ

G.Saray'ın milli yıldızı Barış Alper'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Galatasaray Yönetimi ile bir araya geldiği öğrenildi.

TOTTENHAM TEKLİF YAPACAK


Menajerinin bu görüşmede Barış Alper'e gelen resmi teklifleri dile getirdiği belirtildi. Milli yıldızın temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a "Tottenham yakın bir zamanda resmi teklifte bulunacak" ifadelerini kullandı.

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için istenen bonservis 35 milyon Euro. Milli yıldız, Redbull'a açıklamalarda bulundu.

Barış Alper, "Gerçekten benim için unutulmaz 4 yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son 3 yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak" şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 14 gol atıp 6 da asist kaydetti.


 
 

