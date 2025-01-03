Tottenham'da Reguilon'a şans doğdu!

Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Sergio Reguilon'a şans doğdu.



Kulübün teknik direktörü Ange Postecoglou, sakatlığı bulunan sol bek Destiny Udogie'nin yokluğunda Reguilon'un daha fazla forma şansı bulacağını söyledi.



Ange Postecoglou, Reguilon ile ilgili gelen soruya, "Bu bir sır değil, şu anda pek çok savunma oyuncumuz yok ve açıkçası Destiny'yi de bir süreliğine kaybettik. O yüzden evet, Reguilon bu sürede daha fazla süre bulacak." yanıtını verdi.



Tottenham'da kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki Reguilon, bu sezon iki maçta sadece 41 dakika forma şansı bulabildi.



