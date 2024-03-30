Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni sezon için golcü hedefini belirledi.



Geçtiğimiz yaz Harry Kane'e veda eden İngiliz ekibinin, Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'u kadrosuna katmak istediği kaydedildi.



İLK TEKLİF 30 MİLYON OLACAK



Alman basınında yer alan habere göre, Tottenham'ın, Liverpool'un da listesinde yer alan 25 yaşındaki golcü için ilk olarak 30 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü.



FRANKFURT SICAK BAKIYOR



Frankfurt'un ise, bu sezon performansıyla dikkat çeken Mısırlı golcüsü için istediği rakamı bulması halinde golcü futbolcuyu bırakmaya sıcak baktığı ifade edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Frankfurt forması altında 33 maçta süre bulan Marmoush, 15 gol attı ve 6 asist yaptı.



25 yaşındaki futbolcunun Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



