Toshack, Galatasaray derbilerini unutamıyor

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran (1997-199) 73 yaşındaki Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, kariyeri boyunca unutamayacağı tek derbinin Beşiktaş-Galatasaray maçı olduğunu söyledi.



Kovid-19'u ağır geçiren, 9 gün yoğun bakımda kalan ve şu anda toparlanma sürecinde olan Toshack, İspanya'nın Marca gazetesine konuştu.



Tecrübeli teknik adam, futbol kariyeri boyunca asla unutamayacağı derbi maçları arasında Beşiktaş-Galatasaray derbisini ilk sırada koyarak, "Şimdiye kadar yaşadığım en inanılmaz derbi Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu. Aralarında korkunç bir rekabet var. Sezon bitimine 2-3 hafta kala bu tip derbileri yasaklamak gerek. Yoksa her şey olabilir." dedi.



Barselona kentinde yavaş yavaş normal hayatına dönmeye çalışan Toshack, Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi "Hayatımın en uzun sezon öncesi hazırlığı" diye tanımladı.



Toshack, "Yoğun bakımda 9 gün kaldım. Korkunçtu. Bu sürede lig şampiyonluğu kaybedilir ama ben kazandım. Herkes yanımdaydı, Barselona'daki tüm hastane personeli bana destek verdi. İnanılmazdı. (Emilio) Butragueno her gün beni aradı." şeklinde konuştu.





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