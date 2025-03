Torunlarına destek için judoya başladılar

Düzce'de yaşayan 65 yaşındaki Gülsüm Çil ve 77 yaşındaki Süleyman Tosun, torunlarına destek olmak için judoya başladı.Ümit milli judocular 16 yaşındaki Rutkay Çil'in babaannesi Gülsüm Çil ile 17 yaşındaki Ayşenaz Tosun'un dedesi Süleyman Tosun, uzun yıllardır torunlarının antrenmanlarda ve müsabakalarda en büyük destekçi oldu.Zamanla ilgi duymaya başladıkları judoda torunlarına tribünden verdikleri desteği mindere de taşıyan Çil ve Tosun, yaklaşık 4 yıldır birlikte antrenman yapıyor.İlerleyen yaşlarına rağmen azimleriyle takdir toplayan babaanne ve dede, hem spor yaparak zinde kalıyor hem de judoda ilerlemeleri için torunlarına destek oluyor.7 torun sahibi Gülsüm Çil, AA muhabirine, torununun kıymetli bir sporcu olduğunu belirterek, yıllardır onu antrenmanlarda ve müsabakalarda hiç yalnız bırakmadığını söyledi.Çil, 10 yıldır torunu sayesinde judoya merak saldığını dile getirerek, "10 yıldır torunumun peşinden geliyorum. Torunlarım benim gözbebeğim. Torunlar can parçası olunca her dediğini yapıyoruz, isteklerini yerine getiriyoruz." dedi.Rutkay Çil de babaannesiyle birlikte antrenman yaptıklarını belirterek, "Benimle geliyor. İlk olarak izleyerek başladı. Sonra ısınmaları ve teknik çalışmaları yapmaya başladı. Birlikte daha fazla vakit geçirdiğimiz için kendimizi mutlu hissediyoruz." diye konuştu.Süleyman Tosun ise 8 yıldır antrenmanlarını takip ederek torununa eşlik ettiğini kaydetti.Tosun, kendisinin de geçmişte sporla ilgilendiğini aktararak, "Ben de eskiden maraton koşusu yapardım ama yaşlandık, artık torunların peşinden koşuyoruz. Maçlarına gidiyorum, heyecanlı oluyor maçlar. Bırakmayacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Seviniyoruz, gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Ayşenaz Tosun ise dedesinin desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Dedemi çok seviyorum. Onun her maçıma, antrenmanıma gelmesi beni motive ediyor. Sevinç duyuyorum, daha çok odaklanıyorum. Dedem, benim her şeyim." dedi.Judo antrenörü Nermin Alayıldız, yaşlıların tecrübelerinden yararlanmanın kendilerine katkı sağladığını söyledi.Dede ve babaannelerin, anne ve babalardan daha heyecanlı olduğunu anlatan Alayıldız, şöyle devam etti:"Bazen yarışmaya gidiyoruz ve dedemizin tribünden 'Ayşenaz alırsın kızım.' diye bağırdığını ya da ninemizin minderin kenarında torununa güç vermeye çalıştığını görüyoruz. Onlar da bize artı katıyor çünkü onların tecrübeleri ve kattığı enerji, bizim için çok önemli. Her zaman yanımızda olsunlar istiyoruz."Alayıldız, antrenmanları aksatmadan gelen büyükleri mindere davet ettiklerinde olumlu cevap aldıklarını belirterek, "Çok fazla ve dikkatli izledikleri için onlar kadar judoya hakim olmaya başladılar. Biz de bazen antrenmana, mindere onları birlikte sokuyoruz. Görüyoruz ki izlediklerini minderde de yapabiliyorlar. Anne, baba, dede, nine, torun hepsi bir arada olduğu zaman aile bütünlüğü çok güzel oluyor. Özellikle birkaç sporcumuzun yaşlılarıyla çok güzel çalışmalar yürütüyoruz çünkü birlikte çok mutlular. Çok güzel anılar biriktirdiklerini düşünüyoruz. Bütün anneannelerimize, babaannelerimize, dedelerimize kapımız açık." diye konuştu.