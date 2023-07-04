Chicago Bulls, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Torrey Craig ile son yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı.



32 yaşındaki Craig, son bir buçuk sezonunu Phoenix Suns'da geçirmiş ve takımın 2020-21 sezonundaki NBA Finalleri maratonunun önemli bir parçası olmuştu.



Tecrübeli oyuncu, 79 maçta kariyer rekoru 7,4 sayı ve 5,4 asist ortalamasıyla verimli bir 2022-23 sezonunu geride bırakmış, ayrıca maç başına 3,2 denemede %39,5'lik bir üçlük isabeti oranı tutturmuştu.



Çok yönlü bir savunma oyuncusu olan Craig, iki yıllığı 10 milyon dolarlık sözleşmesinin sona ermesiyle sınırsız bir serbest oyuncu olmuştu.



