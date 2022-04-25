Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili olarak sarı-kırmızılı kulübün mevcut yöneticilerinden Nihat Kırmızı açıklama yaptı.



Domenec Torrent'in 2,8 Milyon Euro tazminat maddesi olduğu yönündeki iddialar üzerine Nihat Kırmızı, Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.



"2.8 MİLYON EURO DOĞRU DEĞİL"



İspanyol teknik adamın kontratındaki fesih maddesinde yazan rakamla ilgili soruyu yanıtlayan Nihat Kırmızı "2.8 milyon euro tazminat maddesi olduğu doğru değil. Belki de yeni yönetim, tazminat ödemeden Torrent'i gönderebilir. Yeni gelecek yönetime bağlı." dedi.





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