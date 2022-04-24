Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay karşılaşmasının öncesinde Taylan Antalyalı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Domenec Torrent, Taylan Antalyalı'nın gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosunda yer almadığını açıkladı.



Taylan Antalyalı'nın futbolcunu beğendiğini söyleyen Domenec Torrent "Taylan Antalyalı saygı duyduğum bir futbolcu. Avrupa'dan birçok dostum, aradılar ve sordular. 'Ne kadar farklı ve sakin oynuyor' dediler. Beğendiğimiz, önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.





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