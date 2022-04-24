Torrent: "Avrupa'dan Taylan Antalyalı'yı sordular"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Taylan Antalyalı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Torrent: 'Avrupa'dan Taylan Antalyalı'yı sordular'
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24 Nisan 2022 19:54
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay karşılaşmasının öncesinde Taylan Antalyalı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent, Taylan Antalyalı'nın gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Taylan Antalyalı'nın futbolcunu beğendiğini söyleyen Domenec Torrent "Taylan Antalyalı saygı duyduğum bir futbolcu. Avrupa'dan birçok dostum, aradılar ve sordular. 'Ne kadar farklı ve sakin oynuyor' dediler. Beğendiğimiz, önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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