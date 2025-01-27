Toprak Razgatlıoğlu yeni hedefini açıkladı

Superbike Dünya Şampiyonası'nda 2 kez mutlu sona ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, kazandığı şampiyonlukların önemli olduğunu ancak karakteriyle de gençlere rol model olmak istediğini söyledi.



2021 ve 2024'te zirvede yer aldığı şampiyonada bu sezon "1 numara" ünvanıyla mücadele edecek Razgatlıoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



İmza attığı başarıların ardından gençler tarafından daha çok takip edilmesi ve destek görmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Toprak Razgatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Artık daha çok tanınan bir insan oldum ve özellikle gençlerin bizi izleyip desteklediği zamana geldim. Dünya şampiyonluğu elde etmek gerçekten başarılı ve güzel bir şey. Ancak karakterli olmak aslında gelecek nesli daha iyi yönlendirmek diyebilirim. Bu başarıları elde eden bir insanın aynı karakterde kalabilmesi gerçekten çok zordur. Bu örnekleri yurt dışında çok görüyorum. Dünya şampiyonu bazı sporcuların havalarından geçilmiyor. Hiçbir zaman kendi karakterimi değiştiren bir insan olmadım. Bu değişmeyecek de. Yaptığım sporu ve kazandığım şampiyonlukları bir ünvan olarak görüyorum. Benim için karakter daha çok önemli. Bir gün yarışları bırakacağız. Herkes senin şampiyonluğunu değil karakterini hatırlayacak. En çok önem verdiğim şey bu. Gençler için bunu çok güzel bir rol modellik olarak görüyorum. Arkamızdan gelecek yeni nesli de yönlendirmek için bu şekilde devam ediyorum. Zorlandığım bir şey yok. Tamamen kendi karakterim olduğu için değiştirmemeye devam ediyorum. Ünvan kazanmak, ünlenmek ve tanınmak ayrı bir şey. Her zaman mütevazı olmak bambaşka bir şey."



"Hayalim '1 numara' ünvanıyla şampiyon olmak"



Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nda üst üste zirveye çıkarak hayalini gerçeğe dönüştürmek istediğini belirtti.



2025 sezonunun biraz zor başlayacağını aktaran 28 yaşındaki sürücü, "Bu sene '1 numara'yı kullanıyoruz. Üzerimizde biraz baskı var. Bu zamana kadar '1 numara' kullanma şansı 2022'de gelmişti. O sezon şampiyonada ikinci olmuştuk. Bir hedefim ve hayalim var. Daha önce '1 numara'yla şampiyon olamamıştım. İnşallah '1 numarayla' şampiyonluk nasip olur. Gerçekten çok istediğim bir şey. Üst üste şampiyonluk kazanamadım. İnşallah sezona iyi başlarsak iyi bitireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.



"Bildiğim motosikletle başlıyorum"



Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon kullanacağı yeni motosikleti tanıdığını ve bunun avantaj olduğunu kaydetti.



ROKİT BMW Motorrad takımının sürücüsü Razgatlıoğlu, motosikletiyle ilgili, "Çok aşırı farklılık yok. Ufak tefek farklılıklar var. Geçen sezon başladığında benim için tamamen yeni bir motosikletti. Test yapma şansım olmamıştı. Motosikleti ilk yarıştan itibaren öğrenmeye başlamıştım. Şimdi direkt bildiğim motosikletle başlıyorum. Bu, bizim için büyük bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.



"MotoGP için önemli bir kontrat gerekiyor"



Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmesi için çok önemli anlaşmalar yapmaları gerektiğini vurguladı.



MotoGP'de yer almayı çok istediğini kaydeden 28 yaşındaki sürücü, "MotoGP herkes gibi benim de istediğim bir şampiyona. Çok önemli anlaşmalar gerekiyor. Herkes beni orada görmek istiyor. Ben de gerçekten oraya gitmek istiyorum. Önemli bir kontrat gerekiyor. Acele etmiyoruz. 5-6 ay sonra ne yapacağımız belli olacak. Belki MotoGP olacak, belki de Superbike'da devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda cevabını hep beraber alacağız." ifadelerini kullandı.



