Topa sahip olmak Galatasaray'a yaramıyor

Galatasaray iki kulvarda farklı istatistikleriyle dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde topu rakibine bırakan Galatasaray, amacına ulaşırken topu kontrol ettiği Süper Lig'de ise başarılı olamadı.
Başakşehir karşısında da 58'e 42 topla oynamada rakibine büyük üstünlük kurarken kayıplarına yenisini ekledi ve son 5 maçta kaybettiği 12 puanla şampiyonluğun uzağına düştü.
UEFA Avrupa Ligi'nde topu rakibine bırakan Galatasaray, amacına ulaşırken topu kontrol ettiği Süper Lig'de ise başarılı olamadı.
Başakşehir karşısında da 58'e 42 topla oynamada rakibine büyük üstünlük kurarken kayıplarına yenisini ekledi ve son 5 maçta kaybettiği 12 puanla şampiyonluğun uzağına düştü.