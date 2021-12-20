Topa sahip olmak Galatasaray'a yaramıyor

Galatasaray, Süper Lig'de topa daha çok sahip olup başarısız olurken, topa daha az sahip olduğu Avrupa'da ise başarılı sonuçlar aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Topa sahip olmak Galatasaray'a yaramıyor
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20 Aralık 2021 11:21
Galatasaray iki kulvarda farklı istatistikleriyle dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde topu rakibine bırakan Galatasaray, amacına ulaşırken topu kontrol ettiği Süper Lig'de ise başarılı olamadı.

Başakşehir karşısında da 58'e 42 topla oynamada rakibine büyük üstünlük kurarken kayıplarına yenisini ekledi ve son 5 maçta kaybettiği 12 puanla şampiyonluğun uzağına düştü. 

 

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