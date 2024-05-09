Tolunay Kafkas: "Galatasaray sıkıntılı olabilir!"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ligde Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tolunay Kafkas: 'Galatasaray sıkıntılı olabilir!'
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09 Mayıs 2024 00:14
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için konuşan Kafkas, şu sözleri kullandı;

"Galatasaray iyi takım, iyi oyuncuları var. Oyunun bölümlerini oynarsanız size üstünlük kuruyorlar. Tamamını oynamamız lazım. 30 dakika, 45 dakika yetmiyor. Mücadele etmek, taktiksel dayanıklılık içinde kalmak lazım. Bugün ilk devre iyiydik ama ikinci yarı bu işi beceremedik. İlk devre iyi olmak bir şey ifade etmiyor. Tabela 4-0 oldu. Galatasaray iyi bir takım. Oyunun 90 dakikasını iyi oynamak zorundayız. Yoksa sıkıntılı bir sonuç bizi bekler."

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