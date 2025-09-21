Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
20:00
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
20:00
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
0-054'
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
19:30
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
19:30
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
1-086'
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
20:30
21 Eylül
Pescara-Empoli
0-041'
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
18:00
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
0-0DA
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
1-0DA
21 Eylül
Lyn-Sogndal
1-1DA
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
0-1DA
21 Eylül
Viking-Molde
20:15
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
1-1DA
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
1-0DA
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
19:00
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
19:30
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
19:30
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
0-045'
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
19:00
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-185'
21 Eylül
AS Monaco-Metz
1-145'
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
0-131'
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
20:30
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
0-031'
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
19:00
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
0-145'
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-187'
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
20:00
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-070'
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
0-1DA
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
20:15
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
19:30
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
2-257'
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi.

calendar 21 Eylül 2025 17:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun son gününde erkeklerde, 4x400 metre bayrak yarışı, 4x100 metre bayrak yarışı, 5000 metre, disk atma, dekatlon ile kadınlarda 4x400 metre bayrak yarışı, 4x100 metre bayrak yarışı, 800 metre, yüksek atlama, heptatlon finalleri yapıldı.

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Botsvana, 2.57.76'lık derecesiyle altın madalya kazanırken ABD ve Güney Afrika, 2.57.83'lük eşit dereceyle yarışı tamamladı. ABD, reaksiyon zamanına göre gümüş madalya, Güney Afrika ise bronz madalya kazandı.


Erkekler 4x100 metre bayrak yarışında ABD, 37.29'luk derecesiyle altın madalya kazanırken, Kanada, 37.55'lik derecesiyle gümüş madalya, Hollanda ise 37.81'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 5000 metrede, ABD'li Cole Hocker 12.58.30'luk derecesiyle altın madalya kazanırken, Belçikalı Isaac Kimeli 12.58.78'lik derecesiyle gümüş, Fransız Jimmy Gressier ise 12.59.33'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Dekatlonda ise Alman Leo Neugebauer altın, Porto Rikolu Ayden Owens-Delerme gümüş, ABD'li Kyle Garland ise bronz madalya aldı.

Erkekler disk atmada, İsveçli Daniel Stahl 70.47'lik derecesiyle altın, Litvanyalı Mykolas Alenka 67.84'lük derecesiyle gümüş, Samoa'dan Alex Rose ise 66.96'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar 4x400 metre bayrak yarışında, ABD 3.16.61'lik dereceyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalya kazanırken, Jamaika 3.19.25'lik derecesiyle gümüş, Hollanda ise 3.20.18'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışını ABD 41.71'lik derecesiyle altın madalya, Jamaika, 41.79'luk derecesiyle gümüş, Almanya ise 41.87'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kadınlar 800 metrede, Kenyalı Lilian Odira 1.54.62'lik derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyonanın en eski rekorunu kırdı. Büyük Britanyalı Georgia Hunter Bell 1.54.90'lık derecesiyle gümüş madalya, Büyük Britanyalı Kelly Hodgkinson ise 1.54.91'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi elde etti.

Kadınlar yüksek atlamada, Avustralyalı Nicola Olyslagers 2 metrelik derecesiyle altın madalya, Polonyalı Maria Zodzik 2 metre ile gümüş madalya, Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh ise 1.97'lik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı.

Heptatlonda, ABD'li Anna Hall altın madalya kazanırken, Büyük Britanyalı Katerina Johnson-Thompson gümüş madalya, ABD'li Michelle Atherley ise bronz madalyanın sahibi oldu.

 - Ersu Şaşma ve Tuğba Danışmaz finale çıktı

Türkiye, organizasyona 12 erkek ve 8 kadın sporcuyla katıldı.

Organizasyonda erkekler sırıkla atlamada mücadele eden Ersu Şaşma ile kadınlar üç adım atlama yarışan Tuğba Danışmaz, şampiyonada finale çıkma başarısı gösterdi.

Milli atletler, Tokyo'daki şampiyonayı madalyasız tamamladı.

 - Filistinli atlet de yarıştı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Muhammed Dwedar, Filistin'i organizasyonda temsil eden tek atlet oldu.

Başkent Tokyo'daki organizasyonda koşan Dwedar, erkekler 800 metrede elemeleri geçemedi.

 - Duplantis, 14. dünya rekorunu kırdı

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Duplantis, başkent Tokyo'daki organizasyonun üçüncü gününde erkekler sırıkla atlamada 6,30 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya rekorunu kırdıktan sonraki ilk açıklamasında Duplantis, "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

- Japonya'da sıcak hava ve nem yarışları etkiledi

Japonya, kayıtların tutulmaya başlandığı 1898 yılından bu yana en sıcak yazını yaşıyor.

Ülkede sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor ve yarışlar sırasında zaman zaman sıcaklık 30 dereceyi de aştı.

Tokyo'daki aşırı nem nedeniyle, sıcaklık endeksi veya "hissedilen" sıcaklık bazı günlerde 40 dereceyi de geçti.

- ABD, 26 madalyayla zirvede yer aldı

ABD, 16 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 26 madalyayla organizasyonu zirvede tamamladı.

Kenya, 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile ikinci olurken Kanada ise 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz ile toplam 5 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Madalya sıralaması şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 ABD

 16

 5

 5

 26
2 Kenya

 7

 2

 2

 11
3 Kanada

 3

 1

 1

 5
4 Hollanda

 2

 2

 2

 6
5 Botsvana

 2

 0

 1

 3
5 Yeni Zelanda

 2

 0

 1

 3
5 İspanya

 2

 0

 1

 3
5 İsveç

 2

 0

 1

 3
9 Portekiz

 2

 0

 0

 2
10 Jamaika

 1

 6

 3

 10
11 İtalya

 1

 3

 3

 7
12 Almanya

 1

 3

 1

 5
13 Brezilya

 1

 2

 0

 3
14 Trinidad Tobago

 1

 1

 0

 2
15 Avustralya

 1

 0

 3

 4
16 Küba

 1

 0

 2

 3
17 Fransa

 1

 0

 1

 2
17 Ekvador

 1

 0

 1

 2
19 İsviçre

 1

 0

 0

 1
19 Tanzanya

 1

 0

 0

 1
21 Büyük Britanya

 0

 3

 2

 5
22 Etiyopya

 0

 2

 2

 4
22 Çin

 0

 2

 2

 4
24 Meksika

 0

 2

 0

 2
25 Belçika

 0

 1

 1

 2
25 Bahreyn

 0

 1

 1

 2
27 Dominika

 0

 1

 0

 1
27 Grenada

 0

 1

 0

 1
27 Nijerya

 0

 1

 0

 1
27 Cezayir

 0

 1

 0

 1
27 Dominik Cumhuriyeti

 0

 1

 0

 1
27 Yunanistan

 0

 1

 0

 1
27 İrlanda

 0

 1

 0

 1
27 Letonya

 0

 1

 0

 1
27 Polonya

 0

 1

 0

 1
27 Porto Riko

 0

 1

 0

 1
27 Güney Kore

 0

 1

 0

 1
27 Litvanya

 0

 1

 0

 1
27 Fas

 0

 1

 0

 1
40 Japonya

 0

 0

 2

 2
41 Çekya

 0

 0

 1

 1
41 Macaristan

 0

 0

 1

 1
41 Katar

 0

 0

 1

 1
41 Slovenya

 0

 0

 1

 1
41 Slovakya

 0

 0

 1

 1
41 Uruguay

 0

 0

 1

 1
41 Güney Afrika

 0

 0

 1

 1
41 Samoa

 0

 0

 1

 1
41 Ukrayna

 0

 0

 1

 1
41 Kolombiya

 0

 0

 1

 1
41 Saint Lucia

 0

 0

 1

 1
41 Sırbistan

 0

 0

 1

 1
41 Venezuela

 0

 0

 1

 1

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.