Toko-Ekambi'den Fenerbahçe'ye ret

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Karl Toko-Ekambi'nin, Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Toko-Ekambi'den Fenerbahçe'ye ret
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03 Ağustos 2023 17:04
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 17:05
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Kamerunlu golcü Karl Toko-Ekambi'den beklediği haber gelmedi.

Kamerun basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Lyon'un Toko-Ekambi için istediği fiyatta indirime gitmesi sonrası kulüp ile anlaşmaya vardı ancak oyuncuyu ikna edemedi.

Haberde; Toko-Ekambi'nin, Fenerbahçe'den aldığı teklife rağmen kendisiyle ilgilenen Suudi Arabistan takımlarına daha sıcak baktığı ve bu yüzden Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi reddetmeyi planladığı belirtildi.



KARL TOKO EKAMBİ KİMDİR?

Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Kamerun uyrukludur ve Kamerun Milli Takımı'nda oynamaktadır. Milli forma ile 55 maçta 13 gol atmıştır. Sol kanat oynamaktadır ve 182 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynamıştır. 417 maça çıkmış, 139 gol 45 asist üretmiştir.

2020-21 sezonunun başında 11.5 milyon Euro'ya Villarreal'den Lyon'a transfer olan Ekambi, geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık geçirmişti. 30 yaşındaki Kamerunlu yıldız geçtiğimiz sezon da Lyon'dan ayrılarak Rennes'e 1.5 milyon Euro karşılığında kiralandı.

Lyon ile sözleşmesinde son senesine giren Ekambi, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. 1,82 boyundaki oyuncu Lyon kariyerinde 114 maçta 38 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

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