TJF'de seçim zamanı!

Türkiye Judo Federasyonunda, 3 Ekim'de yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlık için Sezer Huysuz ve Hüseyin Özkan yarışacak.



Türkiye Judo Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Kurulu Toplantısı öncesinde başkanlık adaylığı için mevcut başkan Sezer Huysuz ile eski milli judocu Hüseyin Özkan'ın başvuruları kesinleşti.



Adaylardan Sezer Huysuz'un 58 delegenin imzasını alarak, Hüseyin Özkan'ın ise 17 delegenin imzasını toplayarak adaylık başvurusunda asgari delege desteğini sağladıkları öğrenildi.



