Tim Henman'dan Sporx'e özel Roland Garros yorumları!

Roland Garros 2023'e başlamadan hemen önce Eurosport'un tenis yorumcusu Tim Henman, sorularımıza yanıt verdi.İşte Tim Henman ile yaptığımız söyleşi:"Sadece finalde karşı karşıya gelebilirler ve bu da seyretmesi inanılmaz bir maç olur.""Djokovic'in standartı o kadar yüksek ki, her gün muhteşem bir şekilde oynamasını bekliyoruz ancak bu o kadar da kolay değil. Kariyeri bu aşamada büyük turnuvalara odaklı olsa da, bir süredir zamanlamasını ve dayanıklılığını Grand Slam'ler için artırıyordu. Turnuva başladığında, favorilerden biri olacağına eminim.""Alcaraz'ı Djokovic'in biraz önüne koyardım çünkü daha fazla maç oynamıştı ve toprak üzerinde iyi sonuçlar elde etmişti. Djokovic'in kariyeri artık sadece büyük turnuvalar üzerine ve o da formunu ve seviyesini artırıyor. Bu iki oyuncunun seviyesi biraz daha yüksek.""Ruud, Tsitsipas, Rune, Sinner ve Monte Carlo'da ilk Masters 1000 zaferini kazanmış olan Rublev bu isimlerin arkasından geliyor. Bu oyuncuların hepsi toprak kortta harika isimler. Genel olarak güç ve derinlik inanılmaz. Ancak Djokovic ve Alcaraz ikilisi net favoriler.""Onu kilde yenebilecek çok oyuncu yok. Çok sağlam bir duruşu var. Servisleri daha iyi ve daha isabetli. Hata yapmıyor. Şu anda formunun zirvesindeymiş gibi hareket ediyor. Harika varyasyonlara sahip, ağa doğru koşuyor, drop shotlar kullanıyor... Forehand ve backhand vuruşları da inanılmaz.""Sinner Alcaraz'ı yenebilir mi? Evet. Peki Djokovic yenebilir mi? Evet. Ancak kim maçı kazanır diye sorsalar, Carlos derim.""Alcaraz, güç ve esnekliği ile Nadal'dan ziyade Djokovic'e daha çok benziyor. Bu iki adam, gördüğüm en iyi hareket eden iki oyuncu. Yön değiştirebiliyorlar, çizgide backhand vurabiliyorlar, her şeyi yapabiliyorlar. Alcaraz'ın oyunu, genç olmasına rağmen çok fazla varyasyona sahip olmasıyla, oldukça etkileyici. Vole vuruşu iyi, drop shotları iyi kullanıyor, geleceği çok parlak. Halihazırda zaten bir Grand Slam kazanmış durumda.""Oyununa bayılıyorum ve kendisi her alanda çok sıkı çalışıyor. Atletik olarak sürekli gelişiyor ve zihinsel olarak da gelişmek için oldukça zaman ve çaba harcıyor. Etrafında harika bir ekibi var ve kendisi de öyle oynuyor. toprak kortta topa çok sert vuruyor ama halen biraz hata payı olsa da, kesinlikle favori olduğunu düşünüyorum.""Swiatek bariz bir şekilde bir numara olsa da, Jessica Pegula ve sürekli olarak gelişen Coco Gauff gibi isimler de var. Elena Rybakina final oynamıştı ve Aryna Sabalenka da toprak kortta harika oynayabilir. Kadın tenisinde tahmin yürütmek biraz zor, birçok oyuncu Roland-Garros'u kazanabilir.""Coco Gauff geçen yıl final oynamıştı. toprak kortta oldukça atletik ve bu yıl da iyi bir performans sergileyebilir. Ons Jabeur harika varyasyonlara sahip ve izlemesi çok keyifli. Maria Sakkari de aynı şekilde ve o da etkili olabilir.""Oldukça fit ve sağlıklı görünüyor ama umarım bileğindeki sakatlık konusunda hiçbir şüphesi yoktur. Her zaman oldukça motiveydi ve çok iyi bir çalışma ahlakına sahipti. İkinci servisi biraz daha iyi görünüyor ve eminim ki bir noktada tekrar ilk 10 arasına girecektir.""Sanırım Roland-Garros'a geri dönüp bu etkinliği kariyerinden silmesi gerekiyor çünkü onun için işlerin çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Sahip olduğu deneyimi avantajına kullanıp kullanamayacağını göreceğiz.""Erkek tenisinde büyük rekabetler gördüğümüz için oldukça şanslıydık ve şimdi de gelecekteki rekabetlerin evrimleşmesini bekliyoruz. Carlos'un, Novak emekli olmadan önce Djokovic'e karşı birkaç kez daha oynaması harika olurdu. Sinner ve Alcaraz'a baktığımızda, şimdiden harika maçlar oynadılar ve o da harika bir rekabet olabilir. Holger Rune müthiş rekabetçi ve halen oldukça genç biri. Oyun için hep böyle yeni dinamikler arayışındayız.""Bu hafta Roma'da daha iyi oynuyordu. Oyunu toprak korta çok uygun ve çok güçlü bir sporcu. Backhand vuruşunu daha düz vuruyor ve forehand vuruşu daha ön planda. Masters 1000'i kazanmıştı ve Wimbledon yarı finallerine ulaşarak Grand Slam'de iyi bir performans göstermişti. Eğer ikinci haftaya kalabilirse, her şey olabilir.""Fiziksel dayanıklılığını bir türlü geliştiremedi. Antrenman yapma fırsatı yakaladığında da oldukça şanssızdı. Sakatlıklar olsun, Covid olsun, form yakalamak olsun...""Çok fazla maç oynamadığı için nasırları oluştu ve bu onun için çok zor oldu. Bir adım geri plana çekilerek, -ki bunlar kritik ameliyatlardı- sonrasında geleceğini yapılandırabilir. Bu küçük sakatlıklar ve aksilikler olmadan daha fazla rekabet edebilmesi adına daha fit, daha güçlü ve daha hızlı olması gerekiyor.""Bu konuya iyimser bakıyorum, iyi bir sonuç çıkabilir. Ne kadar çabuk başlarsanız, o kadar iyi bir şekilde geri dönebilirsiniz. Bileği kesinlikle kortta yapabileceği ve geliştirebileceği şeyleri kısıtlıyordu.""Bu operasyonları geçirmesi çok iyi oldu, geri döndüğünde daha da iyi olabilecek. Seçtiği yol kesinlikle en iyi yol."