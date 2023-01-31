THY Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Busto Arsizio!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı çarşamba günü e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Busto Arsizio!
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31 Ocak 2023 15:47
Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turunda çarşamba günü İtalyan temsilcisi e-work Busto Arsizio ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma e-work Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 7 Şubat Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Kadınlar CEV Kupası'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları, 16'lı Finaller'de İsviçre ekibi Viteos Neuchatel'i, 8'li Finaller Turu'nda da Fransa'nın Terville Florange takımını elemişti.

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