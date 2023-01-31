THY Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Busto Arsizio!

Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turunda çarşamba günü İtalyan temsilcisi e-work Busto Arsizio ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşma e-work Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 7 Şubat Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Kadınlar CEV Kupası'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları, 16'lı Finaller'de İsviçre ekibi Viteos Neuchatel'i, 8'li Finaller Turu'nda da Fransa'nın Terville Florange takımını elemişti.
Karşılaşma e-work Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 7 Şubat Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Kadınlar CEV Kupası'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Türk Hava Yolları, 16'lı Finaller'de İsviçre ekibi Viteos Neuchatel'i, 8'li Finaller Turu'nda da Fransa'nın Terville Florange takımını elemişti.
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