THY EuroLeague Final Four'u Berlin'den alındı!

THY EuroLeague, 2022 Final Four'un Berlin'den alınarak Belgrad'a verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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THY EuroLeague Final Four'u Berlin'den alındı!
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04 Mart 2022 14:13
THY EuroLeague 2022 Final Four, Berlin'den alınarak Belgrad'a verildi.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, tarihlerin de 19-21 Mayıs olarak düzenlendiğini duyurdu ve Stark Arena'nın 2018'den sonra ikinci kez ev sahibi olacağını duyurdu.

EuroLeague yönetimi, Final Four organizasyonunun değişiminin nedeni olarak Alman başketinde uygulanan pandemi kuralları gösterildi. Almanya'daki sağlık kurallarının uzatılması halinde birçok taraftarın Final Four'a katılamayacağı da aktarıldı.

"ASLINDA BU BİR ERTELEME"

EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, "Hükümetlerin aldığı koronavirüs kurallarını anlıyoruz. Final Four'un Berlin'den alınması aslında bir erteleme. Berlin'e dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Basketbolla özdeşleşen Belgrad'dan daha iyi bir alternatifi istemeyezdik. Sırp hükümetine ve Belgrad belediyesine bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

İKİNCİ KEZ ROTA BELGRAD

2004 yılında inşa edilen Stark Arena'da seyirci kapasitesi olarak 15.500 gösterildi.

Belgrad şehri, Barselona, Madrid, Berlin ve İstanbul'dan sonra bu yüzyılda ikinci kez ev sahipliği yapan şehirlerden biri olacak.

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