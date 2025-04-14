THY Euroleague'de normal sezonun 'en'leri

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Euroleague'de normal sezonun en değerli ismi, verimlilik puanında zirvede yer alan Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov oldu.
Normal sezonun sona ermesi ve play-in ile play-off heyecanın başlamasıyla ligde 2024-2025 sezonunda istatistiklerde ön plana çıkan isimler de belli oldu.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, normal sezonda verimlilik puanında zirvede Vezenkov yer aldı. Kısa süren NBA macerasından sonra tekrar Avrupa'ya dönen Bulgar oyuncu, sezonu 24.5. verimlilik puanıyla tamamladı. Maç başına 20.2 sayı, 6.6 ribaund ve 1.8 asistle oynayarak Olympiakos'un sezonu lider tamamlamasında başrol üstlenen Vezenkov, sezonun MVP'si olma yolunda da en büyük aday gösteriliyor.
Sezonun sürpriz takımı Paris Basketbol'un şutörü TJ Shorts, 23,1 verimlilik puanı ile 2. sırada yer aldı. EA7 Empori Armani Milan'ın İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic de 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Türk takımlarında ise ilk 10'a giren tek isim Fenerbahçe Beko'nun ABD'li forveti Nigel Hayes-Davis oldu. Davis, 17.8 verimlilik puanıyla 9. sırada normal sezonu tamamladı. Anadolu Efes'te ise ortalama en fazla verimlilik puanı alan isimler 15'er puanla Shane Larkin ve Elijah Bryant oldu.
- Son 5 sezonun en skorer ismi Nunn
THY Euroleague'de normal sezonun sayı kralı unvanını Panathinaikos AKTOR'un ABD'li yıldızı Kendrick Nunn elde etti.
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencisi, 21,1 sayı ortalamayla sezonun lideri olmayı başardı. Bu sezon 34 maçın 33'ünde forma giyen Nunn, 30 maçta çift haneli sayılara ulaşarak oldukça etkili bir performans gösterdi.
Nunn, ayrıca THY Euroleague'de son 5 sezonun en skorer ismi oldu. ABD'li oyuncudan önce ortalama 20 sayı barajını geçen isim Shane Larkin olmuştu. Pandemi nedeniyle sadece 28 hafta oynanan 2019-2020 sezonunda Larkin, Anadolu Efes formasıyla 22,2 sayı ortalaması yakalamıştı.
Nunn'ın ardından en skorer isim ise 20,5 sayı ortalamasıyla Bayern Münih'in şutörü Carsen Edwars oldu.
- Asistte Shorts, ribauntta Bolomboy
Normal sezonda asistte TJ Shorts, ribauntta ise Joel Bolomboy ilk sırada yer aldı.
Paris Basketbol'un oyun kurucusu Shorts, sezonu 7,5 asist ortalamasıyla tamamladı. Kızılyıldız'ın uzun forveti Bolomboy ise 8,3 ribaunt ortalaması yakaladı.
- Davis, en fazla süre alan isim
Fenerbahçe Beko'nun rekortmen oyuncusu Nigel Hayes-Davis, bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla süren alan oyuncu konumunda bulunuyor.
Normal sezonda 34 maçın tamamında ilk 5'te forma giyen Davis, 1059 dakika 24 saniye oyunda kaldı. Davis, 1000 dakikayı geçen tek isim oldu.
Davis'in ardından normal sezonda en fazla süreyi 996 dakikayla Nunn, 991 dakikayla ise Monaco'nun oyuncusu Mike James aldı.
- En fazla blok yapan takım Anadolu Efes
Normal sezonda rakiplerine blok korkusunu en fazla Anadolu Efes yaşattı.
Lacivert-beyazlı oyuncular, 34 maçta 132 kez blok yaptı. Anadolu Efes'e bu istatistike en fazla yaklaşan takım Partizan ise 101 blokta kaldı.
Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier, 39 blok yaptı.
- Oyuncu ve takım istatistikleri
Normal sezonda ön plana çıkan oyuncu ve takım istatistikleri (maç başına ortalama) şöyle oluştu:
Oyuncular:
Verimlilik puanı: Sasha Vezenkov (24,5 - Olympiakos)
En fazla skor: Kendrick Nunn (21,1 - Panathinaikos AKTOR)
Asist: TJ Shorts (7,5 - Paris Basketbol)
Toplam ribaund: Joel Bolomboy (8,3 - Kızılyıldız)
Top çalma: Nick Weiler-Babb (1,6 - Bayern Münih)
Blok: Georgios Papagiannis (1,4 - Monaco)
Takımlar:
Verimlilik puan: Panathinaikos AKTOR (105,4)
En fazla sayı: Panathinaikos AKTOR (88,4)
Asist: Olympiakos (21,4)
Toplam ribaund: Real Madrid (37)
Top çalma: Barcelona (7,5)
Blok: Anadolu Efes (3,9)
THY Euroleague'de normal sezonun "en"leri
THY Euroleague'de normal sezon sona erdi, istatistik liderleri belli oldu. İşte detaylar...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Euroleague'de normal sezonun en değerli ismi, verimlilik puanında zirvede yer alan Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov oldu.
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