THY Euroleague'de haftanın MVP'si Darius Thompson

THY Euroleague'de 21. haftanın MVP'si Baskonia'nın ABD'li oyuncusu Darius Thompson oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Darius Thompson
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28 Ocak 2023 18:28
İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan 27 yaşındaki oyuncu, sezonun kendi adına en iyi verimlilik puanına ulaşarak haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Thompson, Cazoo Baskonia'nın sahasında Anadolu Efes'i 114-111 yendiği maçta 19 sayı, 16 asist, 6 ribaunt, 1 blokla oynadı.

Bu sezon üçüncü kez bir Baskonia oyuncusu haftanın MVP ödülünü aldı.

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