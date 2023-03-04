THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Clyburn

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 32 verimlilik puanına ulaşan Clyburn, kariyerinde beşinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



Clyburn, Anadolu Efes'in deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 87-82 yendiği maçta 24 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmalık performans sergiledi.





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