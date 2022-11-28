THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Sasha Vezenkov

Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29,4 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ilk, kariyerinde 2. kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.



Avrupa Ligi'nde 2 defa haftanın MVP'si seçildiği kasım ayında 5 maça çıkan Vezenkov 19 sayı, 7,8 ribaunt, 3,6 asist ve 1,8 top çalma ortalamalarıyla oynadı.





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