Thunder, limitli sayıda seyirci ağırlayacağını duyurdu!

Oklahoma City Thunder, takımın 2020-21 sezonunda kendi arenasında oynayacağı maçları öncesinde, sınırlı bir katılım planı açıklayan ilk NBA takımı oldu.



OKC, resmi basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Sınırlı sayıda taraftar ve konuk, gelecek aydan itibaren Chesapeake Energy Arena'daki Thunder maçlarına ve diğer etkinliklere geri döndüğünde, maç gecelerinde ve eğlence deneyimleri sırasında kendilerini güvende ve sağlıklı tutmak için tasarlanmış bir dizi önemli uygulama, protokol ve teknoloji göreceklerdir."



NBA sezonu, NBA ve Oyuncular Sendikası'nın 72 maçlık normal sezon için şartları kabul etmesiyle, 22 Aralık'ta başlayacak.



Çoğu takım, önümüzdeki sezon için arenalarda durumlarının ne olacağına dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Thunder, en azından bazı taraftarların katılacağını resmileştirmiş oldu.



Ancak, bu durum diğer ABD şehirlerine göre değişiklik gösterdiğinden ötürü, diğer NBA takımları için geçerli olmayabilir.



