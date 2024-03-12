Tecrübeli oyuncu Isaiah Thomas, kendisine "Yeter artık" denene kadar NBA'e dönme çalışmalarına devam edeceğini söyledi.



Bir haftadan kısa bir süre önce Utah Jazz'in G League takımı Salt Lake City Stars'a katılan Thomas, bu süreçte öncelikle Texas Legends karşısında kazanılan galibiyette 32 sayı ve 4 asistle etkileyici bir performans sergilemiş, sonrasında ise Pazar günü 30 sayı ve 8 asist kaydederek bunu sürdürmüştü.



Thomas, NBA'e dönme arzusunun sürdüğü belirterek, bu konuda kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:



"Takımlar bana telefon açmayıp 'Yeter artık' diyene kadar vazgeçmeyeceğim. Hayatım bir süredir bu kovalamacayla geçiyor. Şimdiye dek harika gitti ve bunu devam ettireceğim."



35 yaşındaki oyuncu en son NBA'de 2022'de Charlotte Hornets forması giymişti.





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