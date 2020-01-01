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Thomas: "Ben Wallace, bir Hall of Fame oyuncusudur!"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, başka bir Pistons efsanesi Ben Wallace'ın bir Hall of Fame oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, başka bir Pistons efsanesi Ben Wallace'ın bir Hall of Fame oyuncusu olduğunu söyledi.

Kariyeri boyunca 5.7 sayı, 9.6 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarına sahip olan Wallace, dört kez All-Star olmuş, bir kez NBA şampiyonu olmuş ve dört kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.

Thomas, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a şunları söyledi:

"Her Piston bir Hall of Fame oyuncusudr! Yani, eğer gerçek gerçekse, değil mi? Pistons şampiyonluk takımlarının neler yaptığına, kim olduğumuza ve en iyi takım olmak için yaptığımız fedakarlıklara baktığınızda...

Takımları ödüllendirmekten ve bireyleri şampiyon oldukları için ödüllendirmekten bahsediyorsanız, o zaman Ben Wallace ve Bill Lambeer'ın, ikisinin de Hall of Fame oyuncusu olmasından bahsediyorsunuz demektir."


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