Thibaut Courtois, kendisini 6 yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile birlikte canlı yayında sözleşmeye imza atan Courtois için İspanyol devi 35 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
Florentino Perez, basın toplantısında, "Real Madrid, her zaman en iyi oyuncuları kadrosunda bulunduran bir takımdır. Son 5 sezonda kazanılan 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bu kulübün anlamını ispat ediyor. Thibaut, burada olmayı istiyordun. Dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Bugün, kariyerinin en büyük meydan okumalarından biri başlıyor. Madrid taraftarının gönlünü fethet. Bugünden itibaren Bernabeu senin evindir. Dünyanın en prestijli kulübüne hoş geldin!" ifadelerini kullandı.
Thibaut Courtois ise, "Rüyam gerçeğe dönüyor. Çocukluğumdan beri bu stada gelmek ve beyaz formayı giymek istedim. Dünyanın en büyük kulübüne geldim." dedi.
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Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile birlikte canlı yayında sözleşmeye imza atan Courtois için İspanyol devi 35 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
Florentino Perez, basın toplantısında, "Real Madrid, her zaman en iyi oyuncuları kadrosunda bulunduran bir takımdır. Son 5 sezonda kazanılan 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bu kulübün anlamını ispat ediyor. Thibaut, burada olmayı istiyordun. Dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Bugün, kariyerinin en büyük meydan okumalarından biri başlıyor. Madrid taraftarının gönlünü fethet. Bugünden itibaren Bernabeu senin evindir. Dünyanın en prestijli kulübüne hoş geldin!" ifadelerini kullandı.
Thibaut Courtois ise, "Rüyam gerçeğe dönüyor. Çocukluğumdan beri bu stada gelmek ve beyaz formayı giymek istedim. Dünyanın en büyük kulübüne geldim." dedi.
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