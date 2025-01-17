Thiago Motta, Muani transferini açıkladı!

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, ligde Milan ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani transferine açıklık getirdi ve transferde bir sorun olmadığını söyledi.



Fransız futbolcunun transferini doğrulayan Motta, "Gelişinden çok memnunum. Transfer için birkaç formaliteyi bekliyoruz. Her şey yolunda giderse cumartesi günkü Milan maçında bizimle olacak. Aksi takdirde bir sonraki maçtan itibaren onu kullanacağız." ifadelerini kullandı.



Juventus, 26 yaşındaki futbolcuyu Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katacak. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Muani'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.



Paris Saint-Germain'de bu sezon 14 maçta süre bulan Randal Kolo Muani, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



