TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.



Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;



VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."



Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."



VAR: "Ayak gergin."



Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."







İşte 28. haftanın tüm VAR kayıtları;



