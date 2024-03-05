TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."
VAR: "Ayak gergin."
Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."
İşte 28. haftanın tüm VAR kayıtları;
Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."
VAR: "Ayak gergin."
Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."
İşte 28. haftanın tüm VAR kayıtları;