TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
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05 Mart 2024 19:59
Son güncelleme 05 Mart 2024 21:06
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."

VAR: "Ayak gergin."

Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."



İşte 28. haftanın tüm VAR kayıtları;

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