27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

TFF'den yabancı hakem yanıtı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tam 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Skandalın ardından PFDK süreci başlatılırken, TFF yabancı hakem iddialarına da son noktayı koydu.

calendar 27 Ekim 2025 12:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den yabancı hakem yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türk futbolunda gündemi sarsan bir bahis skandalı patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı basın toplantısında 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.
 
Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası söz konusu hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken "Yabancı hakem dönemi mi geliyor?" soruları da yeniden gündeme geldi.
 
YABANCI HAKEM TARTIŞMASINA NET YANIT
 
Basın toplantısının ardından TFF yönetimi, gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Burada yabancı hakem uygulamasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirildi.
 
TFF kanadı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
 
"Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız."
 
TÜRK HAKEMLİĞİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE
 
Skandalın ardından TFF'nin, mevcut hakem kadrosunda kapsamlı bir temizlik ve yeniden yapılanma süreci başlatması bekleniyor. Başkan Hacıosmanoğlu'nun, "Türk futbolunun itibarı her şeyin üzerindedir" diyerek başlattığı sürecin önümüzdeki haftalarda disiplin kararları ve yeni atamalarla somutlaşması öngörülüyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.