TFF'den yabancı hakem yanıtı!

Türk futbolunda gündemi sarsan bir bahis skandalı patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı basın toplantısında 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası söz konusu hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken "Yabancı hakem dönemi mi geliyor?" soruları da yeniden gündeme geldi.

YABANCI HAKEM TARTIŞMASINA NET YANIT

Basın toplantısının ardından TFF yönetimi, gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Burada yabancı hakem uygulamasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirildi.

TFF kanadı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız."

TÜRK HAKEMLİĞİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE

Skandalın ardından TFF'nin, mevcut hakem kadrosunda kapsamlı bir temizlik ve yeniden yapılanma süreci başlatması bekleniyor. Başkan Hacıosmanoğlu'nun, "Türk futbolunun itibarı her şeyin üzerindedir" diyerek başlattığı sürecin önümüzdeki haftalarda disiplin kararları ve yeni atamalarla somutlaşması öngörülüyor.