TFF'den 'Süper Lig tescil edilmeyebilir' iddiasına yanıt

SPORX ÖZEL | Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'nın "Ligin tescil edilmeme tehlikesi var" sözlerine, Türkiye Futbol Federasyonu cevap verdi.



Süleyman Hurma'nın "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya." sözleri üzerine Sporx, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi.



Özellikle sosyal medyada ciddi şekilde gündem yaratan bu iddia üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu, Sporx'e özel açıklama yaptı.



TFF'den yapılan açıklamada "FIFA ve UEFA ile ilişkilerimiz son derece üst düzeyde devam etmektedir. FIFA ve UEFA ile TFF heyetleri arasında karşılıklı ziyaretler, Türk futbolunun gelişimine yönelik çalışmalar artarak sürmektedir. Bugünlerde Riva'da ve Antalya'da alt yaş kategorilerinde UEFA'nın uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz. 2024 ve ev sahibi olacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları hazırlık sürecinde FIFA'nın müdahalesi, ligin tescil edilmemesi gibi manipülatif, yalan beyanlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.





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