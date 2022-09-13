TFF'den son dakika yabancı kuralı açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı ile ilgili kararlarını açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den son dakika yabancı kuralı açıklaması!
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13 Eylül 2022 13:12
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Yabancı kuralının değişeceği yönündeki haberlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aldıkları kararı paylaştı.

"YABANCI KURALI 8+3 ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK"

Habertürk'e konuşan Büyükekşi, kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti. Büyükekşi, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

SEZON SONUNA KADAR DEVAM

Mevcut kuralda takımlar ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Geride bıraktığımız günlerde Kulüpler Birliği, TFF'ye yapılan silahlı saldırı sebebiyle geçmiş olsun ziyaretine gitmiş ve bu konunun tartışıldığı gündeme gelmişti.

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