TFF'den play-off açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İçinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz." satırları dikkat çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den play-off açıklaması
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30 Kasım 2023 22:22
Son güncelleme 30 Kasım 2023 22:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz." satırları dikkat çekti. 

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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