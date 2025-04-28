TFF'den istifa etti: Hakan Bilal Kutlualp

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den istifa etti: Hakan Bilal Kutlualp
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28 Nisan 2025 15:43
Son güncelleme 28 Nisan 2025 15:44

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamıştı.

Kutlualp adaylığını, "Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var.'' ifadeleri ile açıklamıştı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN YENİ BİR HAMLE GELDİ

Kulübün erken seçime gitmeme gibi bir durumu olmasa da Kutlualp'ten flaş bir hamle geldi.

Kutlualp, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe SK Başkan adaylığı sürecimi başlatmamdan dolayı TFF Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinden istifa etmekteyim'' ifadeleri yer aldı. (Halk TV)

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