TFF'den 8 kulübe daha zemin uyarısı!

TFF, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 8 kulübe daha stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

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TFF'den 8 kulübe daha zemin uyarısı!
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16 Şubat 2024 17:42
Son güncelleme 16 Şubat 2024 17:50
TFF, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 8 kulübe daha stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazıları yolladı.

TFF; Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.

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