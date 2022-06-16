TFF'de tek adaylı seçim! İşte yeni yönetim

TFF başkanlık seçiminin tek adaylı gerçekleşeceği resmileşti. 9 adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası sunabildi.
İşte Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
İşte Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
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