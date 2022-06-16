TFF'de tek adaylı seçim! İşte yeni yönetim

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde tek aday yeterli imzayı toplayabildi. Yönetim kurulu listesi de belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'de tek adaylı seçim! İşte yeni yönetim
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16 Haziran 2022 10:28
TFF başkanlık seçiminin tek adaylı gerçekleşeceği resmileşti. 9 adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası sunabildi.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi:

Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan

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