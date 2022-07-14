Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, TFF 1. Lig takımlarından ilginç bir çıkış geldi. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği toplantısından çıkan sonuca göre yeni bir heyecan gelmesi için play-off'un 7 takımlı oynanmasını istedi.



1. LİG'DEN KAÇ TAKIM SÜPER LİG'E ÇIKACAK?



Buna göre ilk 2 sırayı alan takımlar her zaman olduğu gibi direkt Süper Lig'e yükselecek. Sezonu 3. bitiren takım direkt play-off finaline yükselecek. 4, 5 ,6 ve 7. basamaktaki takımlar ise diğer finalist olmak için mücadele verecek.



TFF'NİN VERECEĞİ KARAR MERAK KONUSU



Kulüpler bu kararlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. TFF'nin bu talebe nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Kulüplerin ısrarcı olduğu öğrenildi.





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