TFF'de 4 kurulun daha başkan ve üyeleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni döneminde, kurullardaki yeni yapılanmalara da devam ediliyor.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Dış İlişkiler Kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda (AFDK) Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu ve Kulüp Lisans Kurulunda Mustafa Çattık başkanlık görevlerine getirildi.



Dış İlişkiler Kurulu



Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın Başkanlığı'na getirildiği Dış İlişkiler Kurulunun üyeleri şunlar:



Ahmet Köse, Cevat Kaya, Salih Ayhan, Metin Alper, Yunus Kabal, Yusuf Büyük, Hakan Bilal Kutlualp, Metin Koç, Serkan Aykaç, Nihat Öztürk, Mustafa Oğuzhan Altınok, Latif Ersoy, Çağrı Kanver, Barış Orbay, Erkan Ömeroğlu, Metin Karabiber, Yılmaz Hasoğlu, Deniz Ertem, Cavit Sevim, Fatih Mehmet Ceyhan, Cemal Burak Yılmaz, Mehmet Abdikoğlu, Serkan Duran, Mustafa Saral, Ali Karaca, Bülent Köksal, Atilla Bayoğlu, Emir Kuriş



AFDK



Tacar Çağlar'ın Başkanlık görevine getirildiği Amatör Futbol Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:



Asil üyeler: Tamer Soysal, Ali Kayaalp, Oktay Selçuk, Mehmet Cihan Önal, Serkan Sokuluoğlu, Menderes Dereli



Yedek üyeler: Alev Soysal, Hasan Oymak, Seçkin Akbaşak, Arif Güner, Oğuzhan Kaya, Melih Esen



Etik Kurulu



Başkanlığını Rıdvan Gündoğdu'nun yapacağı Etik Kurulunun asil ve yedek üyeleri şunlar:



Asil üyeler: Mete Menekşe, Önder Ege, İbrahim Topuz, Mücahit Kanpolat

Yedek Üyeler: Recep Aydın, Ömer Keskin, Murat Velioğlu, Esin Gürel



Kulüp Lisans Kurulu



Mustafa Çattık'ın Başkanlığını, Ömer Duman'ın Başkan Yardımcılığını yapacağı Kulüp Lisans Kurulunun asil ve yedek üyeleri şöyle:



Asil Üyeler: Abdullah Adır, Zekeriya Topçu, Hüdai Bal, Sertaç Yazar, Rıza Bilgiç



Yedek Üyeler: Furkan Demircioğlu, Coşkun Alparslan, Hakan Boztaş, Hüseyin Dinçer, Hasan Ersin, Levent Güzen, Şahin Abdülcahit





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