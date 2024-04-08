TFF Başkanlığı için iki yeni aday!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da Seçimli Genel Kurul yapılacağını açıkladı.



Süper Lig kulüpleri ise, Mehmet Büyükekşi'nin açıkladığı tarihin geç olduğunu belirterek TFF'ye tepki gösterdi. Süper Lig'den bazı kulüpler, seçimin daha öne alınması için imza kampanyasına başlarken, kulislerde TFF başkanlığı için adı geçen isimler ortaya çıktı.



DHA'nın haberine göre, TFF başkanlığı için Cemil Kazancı ve Servet Yardımcı'nın adı geçiyor.



SERVET YARDIMCI KİMDİR?



26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.



2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.



CEMİL KAZANCI KİMDİR?



Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 1961 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cemil Kazancı, iş hayatına aile grup şirketlerinde atıldı.



Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.





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