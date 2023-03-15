TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de ertelenen 24. hafta maçları yapıldı. Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de görünüm
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15 Mart 2023 17:37
TFF 2. Lig'de ertelenen 24. hafta maçları oynandı.

Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.

TFF 2. Lig gruplarında geride kalan 26 haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 24 13 6 5 37 20 17 45
2.ŞANLIURFASPOR 24 12 8 4 40 15 25 44
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 12 8 5 38 20 18 44
4.ESENLER EROKSPOR 24 12 6 6 49 24 25 42
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 24 11 8 5 36 21 15 41
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 24 11 7 6 31 23 8 40
7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 25 10 8 7 33 22 11 38
8.HES İLAÇ AFYONSPOR 24 10 8 6 32 26 6 38
9.SOMASPOR 25 11 6 8 35 22 13 36
10.ANKARASPOR 25 9 8 8 29 31 -2 35
11.ISPARTA 32 SPOR 25 8 9 8 24 24 0 33
12.MENEMEN FK 25 10 5 10 31 32 -1 32
13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 25 7 8 10 33 37 -4 29
14.BURSASPOR 24 8 5 11 26 34 -8 29
15.BATMAN PETROLSPOR 24 7 7 10 23 28 -5 28
16.İNEGÖLSPOR 24 7 5 12 25 33 -8 26
17.TARSUS İDMAN YURDU 25 3 11 11 19 59 -40 20
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 25 3 5 17 11 45 -34 11
19.SİVAS BELEDİYESPOR 25 1 8 16 11 47 -36 11
Not: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdare'nin 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 26 17 6 3 54 24 30 57
2.BITEXEN VANSPOR 26 15 7 4 35 18 17 52
3.BUCASPOR 1928 26 14 8 4 39 16 23 50
4.ANKARA DEMİRSPOR 26 14 7 5 44 19 25 49
5.1461 TRABZON 26 14 7 5 33 15 18 49
6.İSKENDERUNSPOR 26 14 7 5 36 21 15 49
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 26 13 9 4 36 21 15 48
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 26 12 4 10 29 28 1 40
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 26 8 10 8 23 21 2 34
10.SERİK BELEDİYESPOR 26 9 9 8 33 29 4 33
11.FETHİYESPOR 26 9 6 11 28 35 -7 33
12.SARIYER 26 7 10 9 28 35 -7 31
13.KIRŞEHİR FK 26 6 11 9 25 30 -5 29
14.GMG KASTAMONUSPOR 26 7 6 13 23 32 -9 27
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 26 6 9 11 27 38 -11 27
16.ADIYAMAN FK 25 5 8 12 22 34 -12 23
17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 26 5 5 16 21 44 -23 20
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 26 4 7 15 19 43 -24 16
19.DİYARBEKİRSPOR 25 2 9 14 18 43 -25 15
20.PAZARSPOR 26 1 9 16 16 43 -27 12
Not 1: Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildi.

Not 2: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.

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