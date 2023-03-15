TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de ertelenen 24. hafta maçları oynandı.
Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.
TFF 2. Lig gruplarında geride kalan 26 haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
Not: Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdare'nin 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
Not 1: Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekildi.
Not 2: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.
Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliğe yükseldi. Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor zirvedeki yerini korudu.
TFF 2. Lig gruplarında geride kalan 26 haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|24
|13
|6
|5
|37
|20
|17
|45
|2.ŞANLIURFASPOR
|24
|12
|8
|4
|40
|15
|25
|44
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|12
|8
|5
|38
|20
|18
|44
|4.ESENLER EROKSPOR
|24
|12
|6
|6
|49
|24
|25
|42
|5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|24
|11
|8
|5
|36
|21
|15
|41
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|24
|11
|7
|6
|31
|23
|8
|40
|7.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|25
|10
|8
|7
|33
|22
|11
|38
|8.HES İLAÇ AFYONSPOR
|24
|10
|8
|6
|32
|26
|6
|38
|9.SOMASPOR
|25
|11
|6
|8
|35
|22
|13
|36
|10.ANKARASPOR
|25
|9
|8
|8
|29
|31
|-2
|35
|11.ISPARTA 32 SPOR
|25
|8
|9
|8
|24
|24
|0
|33
|12.MENEMEN FK
|25
|10
|5
|10
|31
|32
|-1
|32
|13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|25
|7
|8
|10
|33
|37
|-4
|29
|14.BURSASPOR
|24
|8
|5
|11
|26
|34
|-8
|29
|15.BATMAN PETROLSPOR
|24
|7
|7
|10
|23
|28
|-5
|28
|16.İNEGÖLSPOR
|24
|7
|5
|12
|25
|33
|-8
|26
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|25
|3
|11
|11
|19
|59
|-40
|20
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|25
|3
|5
|17
|11
|45
|-34
|11
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|25
|1
|8
|16
|11
|47
|-36
|11
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|26
|17
|6
|3
|54
|24
|30
|57
|2.BITEXEN VANSPOR
|26
|15
|7
|4
|35
|18
|17
|52
|3.BUCASPOR 1928
|26
|14
|8
|4
|39
|16
|23
|50
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|26
|14
|7
|5
|44
|19
|25
|49
|5.1461 TRABZON
|26
|14
|7
|5
|33
|15
|18
|49
|6.İSKENDERUNSPOR
|26
|14
|7
|5
|36
|21
|15
|49
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|26
|13
|9
|4
|36
|21
|15
|48
|8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|26
|12
|4
|10
|29
|28
|1
|40
|9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|26
|8
|10
|8
|23
|21
|2
|34
|10.SERİK BELEDİYESPOR
|26
|9
|9
|8
|33
|29
|4
|33
|11.FETHİYESPOR
|26
|9
|6
|11
|28
|35
|-7
|33
|12.SARIYER
|26
|7
|10
|9
|28
|35
|-7
|31
|13.KIRŞEHİR FK
|26
|6
|11
|9
|25
|30
|-5
|29
|14.GMG KASTAMONUSPOR
|26
|7
|6
|13
|23
|32
|-9
|27
|15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|26
|6
|9
|11
|27
|38
|-11
|27
|16.ADIYAMAN FK
|25
|5
|8
|12
|22
|34
|-12
|23
|17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|26
|5
|5
|16
|21
|44
|-23
|20
|18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|26
|4
|7
|15
|19
|43
|-24
|16
|19.DİYARBEKİRSPOR
|25
|2
|9
|14
|18
|43
|-25
|15
|20.PAZARSPOR
|26
|1
|9
|16
|16
|43
|-27
|12
Not 2: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3'er puanı silindi.
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