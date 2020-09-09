TFF 1. Lig'in en tecrübelisi Giresunspor, yenisi Tuzlaspor

Ligde mücadele edecek ekipler

En fazla sevinen Samsunspor

En tecrübelisi Giresunspor

Takımlar Sezon O G B M A Y P Adana Demirspor 30 978 418 256 304 1402 1120 1314 Adanaspor 29 974 398 265 311 1365 1130 1352 Akhisarspor 3 100 41 30 29 119 106 153 Altay 14 480 226 128 126 782 574 783 Altınordu 28 898 318 269 311 1076 985 1035 Ankara Keçiörengücü 6 194 68 52 74 260 260 256 Ankaraspor 10 342 157 95 90 512 367 563 Balıkesirspor 29 936 364 247 325 1059 989 1113 Boluspor 27 898 365 251 282 1176 964 1249 Bursaspor 7 220 120 59 41 340 174 352 Eskişehirspor 19 636 256 167 213 875 768 858 Giresunspor 31 1006 350 261 395 1129 1192 1175 İstanbulspor 16 524 185 161 178 625 555 646 Menemenspor 1 34 11 11 12 42 46 44 Royal Hastanesi Bandırmaspor 26 816 244 254 318 795 919 800 Ümraniyespor 4 136 55 39 42 183 161 204 Yılport Samsunspor 23 748 343 216 189 1054 701 1073





Bu sezon TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek ekiplerden Giresunspor, bu ligin en tecrübelisi olarak dikkati çekiyor.Yeni sezon heyecanının 11 Eylül Cuma günü Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 8 Mayıs 2021'de bitmesi planlanıyor.İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak. Son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.TFF 2. Lig'den yükselen Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek. Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Menemenspor ve Ümraniyesporyer alacak.- Yabancı oyuncu statüsüTakımlar bu sezon geçen yıl olduğu gibi 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.Ligde yer alacak 18 takım içinde Yılport Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekipleri Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4), Altay ve Boluspor (3), Ankaraspor, Balıkesirspor, Bursaspor ve İstanbulspor (2), Akhisarspor, Altınordu ve Giresunspor (1) izledi.Ankara Keçiörengücü, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.Ligde şimdiye kadar 31 sezon oynayan Giresunspor, bu organizasyonun en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekti.Giresunspor'u, Adana Demirspor (30), Adanaspor, Balıkesirspor (29), Altınordu (28), Boluspor (27), Royal Hastanesi Bandırmaspor (26), Yılport Samsunspor (23), Eskişehirspor (19), İstanbulspor (16), Altay (14), Ankaraspor (10), Bursaspor (7), Ankara Keçiörengücü (6), Ümraniyespor (4), Akhisarspor (3) ve Menemenspor (1) izledi.