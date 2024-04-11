Tevez'den İtalya'ya geri dönüş mesajı

Independiente Teknik Direktörü Carlos Tevez, futbolculuğu döneminde oynadığı İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığını söyledi.

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Tevez'den İtalya'ya geri dönüş mesajı
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11 Nisan 2024 15:51
Independiente Teknik Direktörü Carlos Tevez, İtalyan basınına bir röportaj verdi.

Futbolculuğu döneminde Juventus forması giyen Arjantinli teknik adam, İtalya'nın kendisi için ne anlama geldiği ve geri dönmek isteyip istemediği sorusuna, "İtalya kalbimde taşıdığım bir ülke ve geri dönmeyi çok isterim. Serie A dünyanın en iyi şampiyonalarından biri ve İtalya'ya dönmek için gelişmem gerektiğini düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

2022 yılında Rosario Central ile teknik direktörlük kariyerine adım atan Tevez, 2023 yazında Independiente'nin başına geçmişti. Arjantinli teknik adamın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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