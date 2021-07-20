Terim'in transfer mesajı: 'Yüksek bedel ödemek zorundaydık'

"BAŞKALARININ FIRSAT GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

"ÇOK DAHA YÜKSEK BEDELLER ÖDEYECEKTİK"

Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."



FEGHOULI, FALCAO VE BABEL



Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır.



"ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİR TAKIM"



PSV Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağımız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Avusturya ve Almanya'da çok önemli işler yaptı, şimdi de önemli bir görev üstlendi. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtılar ve istenen seviyeye iki taraf da ulaşamadı ama umarım, 2. maçımıza umutlu, bizi avantajlı kılacak bir sonuçla ayrılırız ancak dikkat etmemiz gereken bir takım.



"MAÇ ÖNCESİNDE HERKES EŞİT ÇIKAR"



"Ben pek yüzde veren biri değilim, her maç öncesinde herkes eşit çıkar. Kim iyi oynar, kim kazanır, artık bakacağız."



"3 SENELİK PLANDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"



Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebilir, aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz, bu bir fırsat transferidir, hareket edersiniz ama biz bir tarz belirledik. Galatasaray'a yakışan ekonomisiyle, tekniğiyle bir plan yaptık, ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Yarına da konsantreyiz, hiçbir şeyi bırakacak değiliz ama onların endişelerini anlıyorum, bazı mevkilerde eksikleri ben de hissediyorum. Her mevkide transfer her an olabilir, bize güvensinler.



"KEREM GELDİĞİNDE NİYE ALDINIZ DİYORLARDI"



Aklıma geldi, Şampiyonlar Ligi elemesi öncesi basın toplantısında olan Kerem'i aldığımız Erzincanspor'a teşekkür ediyorum. O dönem ''nasıl aldınız, niye aldınız'' diye konuşan insanlar şimdi teşekkür ediyor, milli takıma kadar yükselen bir oyuncu."



KEREM: "HOCAMIZ BİZİ İYİ ÇALIŞTIRDI"