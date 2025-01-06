Teksüt Bandırmaspor, Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaştı

1. Lig ekibi Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teksüt Bandırmaspor, Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaştı
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06 Ocak 2025 13:04
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, 398 maçta 50 gol ve 56 asisti bulunan Ndongala'nın, en son Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımında forma giydiği belirtildi.

Bandırmaspor'un o paylaşımı:



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