Tekirdağ Yelken Kulübü, 38 yıldır 'Mavi gözlü şehrin' yelkencilerini yetiştiriyor

"Mavi gözlü şehir" olarak nitelenen Tekirdağ'da 1986 yılından beri faaliyette olan yelken kulübü, yetiştirdiği başarılı sporcularla dikkati çekiyor.



Son yıllarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, bugüne kadar milli takıma 18 sporcu kazandırmanın da gurunu yaşıyor.



Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu, AA muhabirine, kulübün sporcularının katıldıkları yarışlarda başarılı sonuçlar aldığını söyledi. Yelken kulübünün başarısının her geçen yıl arttığını ifade eden Cicioğlu, "Türkiye'de çok başarılı kulüpler. Biz de son yıllarda elde ettiğimiz başarılarla ön plana çıkıyoruz. Bugüne kadar 18 sporcumuz, milli takıma giderek önemli şampiyonalarda ülkemizi temsil etti. Bu başarılı ivmemizi sürdürmek istiyoruz." dedi.



-"Mücadelemize devam ediyoruz"



Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel de kulübün başarılarla dolu tarihine yeni sayfalar eklemek için fedakarca çalıştıklarını ifade etti.



Yelken kulübü sporcularının her zaman kürsüde yer almak için mücadele ettiğini belirten Uzel, şöyle devam etti:



"Yetiştirdiğimiz başarıları sporcularla dünyanın tüm kıtalarında yarışarak mücadelemize devam ediyoruz. Kulübün ilk başarıları 1992-1993 yılında Balkan şampiyonlukları alarak başlıyor. Bu serüvenin ardından başarı yükselerek devam ediyor. 2000 yılların içerisine girdiğimiz zaman yine Balkan şampiyonluğu, Avrupa beşinciliği, iki dünya beşinciliği, ardından 2022 yılında dünya üçüncülüğü, Avrupa üçüncülüğü ve bu yıl yine dünya dördüncülüğü alarak müzesine yeni kupa katmaya devam ediyoruz. "



Uzel, sporcuların katıldıkları yarışlarda aldıkları derecelerle her zaman adlarından söz ettirdiğini aktararak, derecelerine yenilerine her zaman yenilerini eklemek istediklerini ifade etti.



Uzel, kulübün 7 yıldır Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken yarışlarına ev sahipliği yaptığını anımsattı.



Bu yıl da 12 ülkeden sporcunun katılımıyla 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken yarışlarını gerçekleştireceklerini hatırlatan Uzel, Tekirdağ'da düzenlenen yarışların şehrin tanınırlığını artırdığına işaret etti.



Uzel, bu tanıtımlarla Tekirdağ'a özellikle Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan çok sayıda kulübün kamp için geldiğini ifade etti.



-"Ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum"



Milli sporcu İlayda Şen ise yelken kulübünde güzel başarılara imza attığını aktardı.



Yelken kulübünde 8 yıl önce çalışmalara başladığını belirten Şen, şöyle kaydetti:



"Kendimi geliştirdikten sonra ilk kez Balkan şampiyonasına giderek milli takıma girdim ve ülkemizi temsil ettim. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettim ve ardından laser sınıfına geçtim. Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Laser benim için yeni bir sınıftı ve ilk yarışma İrlanda'da da gittim ama istediğim dereceyi alamadım. Bundan sonraki hedeflerimde sınıfımda daha başarılı olmak. Olimpik bir sınıf olduğu için daha zor ama çok çalışacağım. Ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum."





