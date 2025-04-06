Lens'in ilacı St.Etienne; yine kazandılar

Ligue 1'in 28. haftasında Lens, sahasında Saint-Etienne'i 1-0 mağlup etti.

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Lens'in ilacı St.Etienne; yine kazandılar
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06 Nisan 2025 18:00
Son güncelleme 06 Nisan 2025 18:03
Ligue 1'in 28. haftasında Lens sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçı Lens 1-0 kazandı.

Lens'e galibiyeti getiren gol, 75. dakikada Goduine Koyalipou'dan geldi.

Lens, Saint-Etienne ile oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. St. Etienne son 12 lig maçında 1 galibiyet alabildi.

Bu sonucun ardından Lens 40, Saint-Etienne 24 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Lens, sahasında Reims'i ağırlayacak. Saint-Etienne ise gelecek haftasında sahasında Brest'i konuk edecek.

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