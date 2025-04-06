Ligue 1'in 28. haftasında Lens sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçı Lens 1-0 kazandı.



Lens'e galibiyeti getiren gol, 75. dakikada Goduine Koyalipou'dan geldi.



Lens, Saint-Etienne ile oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. St. Etienne son 12 lig maçında 1 galibiyet alabildi.



Bu sonucun ardından Lens 40, Saint-Etienne 24 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Lens, sahasında Reims'i ağırlayacak. Saint-Etienne ise gelecek haftasında sahasında Brest'i konuk edecek.



