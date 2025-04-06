MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildikleri maçta oyuncularının sahaya hiçbir tepki koymadığını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, çok üzgün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Takımı merak ediyordum. İsim olarak iyi oyuncular var. Beni üzen şey şu, kaybedebilirsiniz olabilir, tepki vermeniz gerekiyor. Hiçbir tepki yoktu. Sahada bir şahsiyet, kişilik, duruş vardır. Takım hakkında söz söyleme hakkım fazla yok, sadece 3 gün oldu. Mental olarak bir şeyler anlatmaya çalıştık. Geri dönüşler iyiydi ama üst üste amatörce goller yedik. Hiç antrenman yapmasanız bile bu kadar tepkisiz olamaz. Yıllardır geldiğim takımlarda ilk maçlarda bir tepki verirdik. Çok büyük bir camiadayız, ben de yardımcı olmaya geldim. Büyük bir hevesle geldik. Bu takım bu durumdan öyle ya da böyle çıkacak. Vazgeçen bir adam olmadım. Bir takımın sahada duruşu olur. Oyuncularıma da söyledim. Çok çabuk harekete geçmek zorundayız. Gençlerbirliği hak ettiği bir galibiyet aldı. Baştan sona kadar hiç hak etmedik. Zaman da yok. Yarından sonra İstanbul'a gidiyoruz sonra da Bolu'yla oynayacağız. Herkes buna göre hareket etmek zorunda. Bu camiaya bu yakışmıyor. Sahada mücadele edenlerle devam edeceğiz. Koşacak adamla oynayacağız. Canlı seyrettikten sonra daha iyi anlıyorsunuz."



Mesut Bakkal, "Kadro dışı bırakmayı düşündüğünüz isimler var mı?" sorusuna ise "Maçın ardından sıcağı sıcağına bir şey söylemem yanlış olur. Maçı bir daha seyredeceğiz. Hakikaten inanılmaz profesyonel bir kulüp gördüm. Ona uygun şekilde oyuncuların da cevap vermesi gerekiyor. Bu soruya şimdi bir şey söylemem yanlış." cevabını verdi.



