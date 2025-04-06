İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele golsüz sona erdi.



73738 kişinin izlediği derbide City 5 kez, United ise 2 kez isabetli şut attı ancak mücadelede gol olmadı.



Manchester United, son 8 lig maçının 6'sında puan kaybetti; Manchester City ise son 6 maçında 4 kez puan kaybetti.



Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 52 puanla 5. sıraya düştü ve 4. sırayı Chelsea'ye bıraktı. Manchester United ise 38 puanla 13. sırada yer aldı.



Manchester City, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Manchester United ise Newcastle United deplasmanına gidecek.



