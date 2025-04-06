Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise zor bir deplasmanda genel olarak iyi bir oyun sergilediklerini aktardı.
Son dakika golüyle berabere kaldıklarını vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:
"Bizim için üzücü bir skor, kazanıp arayı daha da açmayı çok istedik. Ona göre de bence iyi oyun oynadık ama maalesef son 10 dakika rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Dolayısıyla puanı kurtardılar. Sağlık olsun, 1 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 2-0'dan berabere getirmek üzücü hepimiz için ama bizim de hedefimiz sezon sonunda ipi göğüslemek."
İsmet Taşdemir: "Bizim için üzücü bir skor"
Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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06 Nisan 2025 20:07
Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise zor bir deplasmanda genel olarak iyi bir oyun sergilediklerini aktardı.
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